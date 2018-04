Italia, Ancelotti e Mancini favoriti come ct

Alessandro Costacurta in conferenza stampa ha ufficializzato la data della scelta ma anche lasciato un indizio sul profilo del nuovo ct dell'Italia: "Lo annunceremo il 20 maggio (cioè subito dopo la fine della serie A, ndr). Se Mancini e Ancelotti nelle interviste hanno dato la loro disponibilità, vuol dire che qualcosa di buono nel nostro calcio lo vedono".



E non sono due nomi a caso visto che proprio l'ex allenatore del Bayern Monaco e l'attuale tecnico dello Zenit San Pietroburgo sono i principali candidati a prendere l'eredità della breve gestione Di Biagio, che dovrebbe comunque rimanere nello staff tecnico. Se il Mancio non ha mai nascosto il suo desiderio azzurro, Carletto sembrava aver chiuso all'ipotesi anche se ultimamente (in attesa di conoscere eventuali novità da Londra, sponda Chelsea e Arsenal) ha riaperto soprattutto in caso di nuovo progetto federale con seconde squadre e più peso nella formazione dei giovani calciatori.



La FIGC offrirà un contratto da circa 3-4 milioni di euro netti a stagione al nuovo ct che potranno salire fino a 5 compreso lo staff. Antonio Conte rimane sullo sfondo - ma non è da escludere - mentre Claudio Ranieri garantirebbe un minor esborso economico e una maggiore esperienza: saranno profili valutati nel caso in cui Ancelotti e Mancini dovessero declinare.