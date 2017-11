Italia, accuse svedesi a Chiellini: "Sceneggiata come Busquets"

Dopo la vittoria nell'andata dello spareggio, gli svedesi non si accontentano e chiedono sanzioni per Giorgio Chiellini. Su Twitter, tanti tifosi scandinavi hanno condiviso una clip del difensore azzurro a terra dopo uno scontro con Buffon, paragonando la scena a quella vista in Barcellona-Inter del 2010 con Busquets (e che provocò l'espulsione di Thiago Motta). Chiellini, a terra dolorante, per un attimo rialza la testa, controlla se l'arbitro è intenzionato a sanzionare l'autore della spinta a Buffon (che poi è crollato proprio contro il difensore compagno di squadra) e poi si rimette "in posizione".