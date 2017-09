Israele, Zahavi lascia la nazionale. Il ct: "Ripansaci"

Il capitano di Israele, Eran Zahavi, ha annunciato la sua volontà di "lasciare definitivamente la nazionale" e per questo non sarà presente alla sfida con l'Italia di domani a Reggio Emilia.



Zahavi ha motivato la sua decisione sui media con le polemiche sorte dopo la sua prestazione con la Macedonia durante la quale era stato più volte fischiato dai tifosi israeliani e per risposta si era tolto la fascia da capitano gettandola a terra.



A seguito di questo episodio, la Federazione aveva reagito annunciando che Zahavi - attualmente star della squadra cinese Guanghzou R&F - non avrebbe avuto più la fascia.

Il ct Levi: "Per favore, ripensaci"

"Eran ha commesso un errore dettato dall'emozione e dalla tensione: quello di gettare la fascia di capitano e di lasciare la maglia della Nazionale. E' un giocatore importante per noi, spero possa tornare indietro sulla propria decisione". Lo ha detto il ct di Israele, Elisha Levi, commentando l'improvviso addio alla Nazionale di Eran Zahavi, un passato anche in Serie A con la maglia rosanero del Palermo. "Affrontiamo l'Italia, una delle squadre migliori del mondo - continua Levi - vorranno rifarsi dopo la sconfitta contro la Spagna. Speriamo di fare una buona partita, di creare difficoltà agli avversari, pur sapendo che c'è una certa differenza di valori in campo".