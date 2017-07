Isaac Akuetteh: "Torno a giocare". Tre anni fa fu travolto da un treno

"Neanche quel treno che mi ha travolto è riuscito a distruggere il mio sogno: entrare in campo a San Siro e sentire la curva dei tifosi del Milan che mi incita come facevano quando giocava il mio idolo George Weah". Isaac Akuetteh, 18enne di origine ganese, Tornerà a giocare a calcio nel campionato lombardo di Eccellenza con l’Ardor Lazzate dopo tre anni di inattività trascorsi a lottare per superare una tragedia.

Il 31 agosto del 2014 stava percorrendo una scorciatoia a Caslino al Piano, nel Comasco, che passa sui binari ferroviari. Ascoltava la musica rap troppo alta nelle cuffie e non ha sentito l’arrivo di un treno che lo ha travolto. Le sue condizioni apparvero da subito disperate. Nove giorni di battaglia tra la vita e la morte per poi svegliarsi dal coma e dover sopportare lancinanti dolori per le fratture multiple, in particolare quelle alla gamba sinistra e al malleolo.

"Non ricordo nulla di quei giorni — dice Isaac in un'intervista al Corriere della Sera — e forse anche per questo continuo ad ascoltare la musica con le cuffie, ma ora lo faccio solo quando non cammino per strada e non sono vicino ai binari. All’improvviso ho aperto gli occhi ma non riuscivo a parlare, vedevo i miei genitori e mia sorella Erica che piangevano — ricorda — e poi i compagni del Milan e l’allora amministratore delegato Adriano Galliani".

"Nell’ultima stagione prima dell’incidente avevo segnato 9 gol - continua il ragazzo - però ero cresciuto fisicamente per cui avevamo deciso con la società di andare a 'farmi le ossa' per un anno al Varese". Una stagione mai iniziata a causa dell'incidente: "È stata dura ma ce l’ho fatta grazie alla voglia di tornare al Milan".