Irlanda, Doyle convocato e lui si ritira

Kevin Doyle un po' di storia del calcio irlandese l'ha scritta con 13 gol in 57 presenze dal 2006 a oggi, così è perfettamente normale vedere la federcalcio regalargli un tributo sul proprio sito ufficiale nel giorno del ritiro dal calcio. L'ultima partita l'ha giocata a marzo contro l'Islanda, poi più nulla, ma il c.t. Martin O'Neill l'aveva messo in preallarme per la doppia sfida a Moldavia e Galles che potrebbero proiettare i "verdi" verso il Mondiale, sebbene ora siano solo al terzo posto nel proprio gruppo. Ed è proprio questa la curiosità della storia.



Fino a due settimane fa Doyle era un attaccante dei Colorado Rapids, in Mls. Giocando negli Stati Uniti d'America, ha ricevuto con largo anticipo la convocazione del commissario tecnico. Il problema è che Doyle in questa stagione ha ricevuto un paio di colpo alla testa e da un po' soffre di continue emicranie. Ecco perché ha deciso di annunciare il ritiro: ora potrò fare solo il tifo per la sua Irlanda.