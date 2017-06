Irlanda del Nord, Evans svela: "In nazionale grazie a Football Manager"

Sacrificare un po' di tempo allo studio per dedicarsi ai videogiochi può cambiarti la vita. E' quello che è successo a Jonny Evans, ex difensore del Manchester United attualmente al WBA, che ha svelato di aver esordito con la nazionale nordirlandese grazie a Football Manager.

Intervenuto alla 'Grande intervista di Graham Hunter', Evans, tre Premier League e un Mondiale per Club vinti coi Red Devils, ha raccontato la sua incredibile storia: "E' una vicenda divertente. Avevo 19 anni e ricevetti una telefonata, stavo andando in discoteca. L'assistente Terry Gibson mi ha svelato più tardi il motivo per cui sono stato chiamato in prima squadra... 'Non sapevamo niente di te, ma mio figlio ti ha visto su Football Manager', mi disse l'assistente del commissario tecnico".

"Il figlio mi ha raccomandato a Gibson, che lo ha poi riferito all'allenatore Sanchez. Così ho giocato la partita", ha raccontato candidamente il difensore, per cui l'esordio è stato davvero da sogno: vittoria per 3-2 sulla Spagna campione di tutto e serata da ricordare per sempre. Tutto grazie a un videogioco.