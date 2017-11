Inzaghi: "Immobile è l'attaccante italiano più forte"

Inzaghi lancia l'Italia. Ai microfoni di Premium Sport l'ex attaccante e attuale allenatore del Venezia carica gli azzurri, impegnati nel playoff con la Svezia, rievocando l'impresa del 2006 in Germania: "I ricordi sono indelebili, l'immagine del gol alla Repubblica Ceca l'ho rivista mille volte. Vincere il Mondiale è qualcosa di straordinario, un'emozione fantastica così come il ritorno a Roma con due milioni di persone al Circo Massimo. Speriamo che sia di buon auspicio per l'Italia di Ventura: auguro agli azzurri di anadare in Russia e fare un Mondiale da protagonisti. I giovani sono in rampa di lancio e possono arrivare in Russia ancora più maturi e pronti".



I favori dei pronostici sono da parte della nostra Nazionale: "Sulla carta l'Italia è più forte, però queste partite sono rischiose soprattutto perché la Svezia ha poco da perdere. Difficilmente sbagliamo questi appuntamenti e per fortuna il ritorno si giocherà a San Siro con 70.000 persone: anche il pubblico farà la differenza. In Svezia sarà possibile sfruttare la velocità e la ripartenza dei nostri attaccanti, soprattutto di Immobile: è la migliore punta italiana in questo momento".



Dall'attacco al centrocampo. In settimana Pirlo ha annunciato l'addio al calcio giocato: "Con Andrea ho disputato quasi 300 partite. Quando smette un calciatore così importante dispiace sempre ma la vita non finisce al momento del ritiro. Magari c'è un po' di tristezza all'inizio, però poi ci sono mille cose da fare. Non conosco i suoi progetti ma è una persona intelligente: è in grado di fare l'allenatore e il dirigente. Stia tranquillo, non avrà problemi: se ho smesso io che amavo così tanto il mio lavoro e mi diverto da pazzi a fare il tecnico...".