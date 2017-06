Inzaghi, addio triplete: la Supercoppa di Lega Pro va al Foggia

La stagione del suo Venezia resta comunque trionfale, ma conoscendo Pippo Inzaghi questa sconfitta gli brucia tantissimo. Dopo aver battuto la Cremonese 2-1, la squadra del tecnico ex Milan è infatti caduta 4-2 contro il Foggia consegnando la Supercoppa di Lega Pro nelle mani dei rossoneri e fallendo così l'obiettivo triplete dopo le vittorie in Coppa Italia e campionato.

Quella contro i pugliesi, che avevano già battuto la Cremonese, era una vera e propria finale e si è messa male da subito per i lagunari, che dopo mezz'ora si trovavano già sotto di due gol a causa delle reti di Deli e Vacca. Il momentaneo 1-2 di Gejio è stata solo un'illusione per Inzaghi, dato che al 43' Mazzeo ha di fatto chiuso i conti a favore dei rossoneri. A inizio ripresa Domizzi prova a suonare la carica e a riaccendere le speranze del Venezia, ma nel finale prima arriva l'espulsione di Gejio e poi il solito Deli sigla la doppietta personale che mette in ghiaccio vittoria e Supercoppa.

Una delusione forte per Inzaghi, che può comunque andare in vacanza conscio di aver fatto una stagione super.