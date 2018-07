International Champions Cup, United travolto dal Liverpool. Mourinho sbotta

“Welcome to Liverpool”



Xherdan Shaqiri si presenta così ai suoi nuovi tifosi: pic.twitter.com/KO3kjIMsXq — Giacomo Moccetti (@GiacomoMoccetti) 29 luglio 2018

Il Manchester United è stato sonoramente sconfitto 4-1 dal Liverpool di Klopp davanti a quasi centomila spettatori del Michigan Stadium nell'incontro amichevole valido per l'International Champions Cup. Avanti con Mané, i Reds si sono fatti raggiungere da Pereira, ma nella ripresa hanno dilagato con le reti di Sturridge, Ojo su rigore e Shaqiri, con una spettacolare rovesciata.



Al termine del match Josè Mourinho si è sfogato in conferenza stampa: "Noi siamo qui a giocare per migliorare la squadra e Alexis Sanchez è l'unico giocatore che abbiamo disposnibile in attacco, non ne abbiamo altri. Questo poveretto cerca di fare il suo meglio. L'atmosfera è buona ma se fossi nei panni dei tifosi non verrei qui, non spenderei i miei soldi per vedere gare così. Stavo guardando in tv Chelsea-Inter: la gente ha preferito le spiagge alla partita ed è andata al mare. Lo stadio era vuoto".



SUCCESSI PER MANCHESTER CITY E BARCELLONA

A Miami i campioni d'Inghilterra di Pep Guardiola hanno sconfitto per 3-2 il Bayern Monaco, che pure avevano conquistato un doppio vantaggio con Shabaani e Robben, prima della rete di Bernardo Silva. Nel secondo tempo, la situazione si è ribaltata grazie ai gol di Nmecha e ancora di Silva, consentendo al City di portare a casa la prima vittoria dopo le sconfitte subite col Dortmund e il Liverpool. Formazioni largamente sperimentali per entrambe le squadre, ultraoffensiva quella disposta dal nuovo tecnico Niko Kovac per i bavaresi.



Pasadena, in California, ha ospitato la sfida tra Barcellona e Tottenham. Blaugrana, privi di tanti titolari, avanti 2-0 con Munir e Arthur, poi gli Spurs hanno recuperato grazie alle reti di Son e N'Koudou. Ai rigori, hanno avuto la meglio i catalani, col risultato finale di 7-5.