International Champions Cup, sarà Juve-Roma

"Neverending story", la storia infinita. Juve e Roma, eterne duellanti delle ultime stagioni in Italia, daranno vita ad una bella battaglia anche sotto il sole d'America quest'estate. Succederà a Boston, a casa Pallotta: allo Gillette Stadium di Foxborough, l'impianto dei New England Patriots di football americano, il 30 luglio si giocherà l'amichevole tutta italiana che chiuderà la tournée estiva di entrambe le squadre.



La gara è racchiusa all'interno dell'International Champions Cup, il torneo "itinerante" che si disputa in vari continenti: sia Roma che Juve affronteranno il Psg (19 luglio i giallorossi, sette giorni dopo i bianconeri), mentre i capitolini sfideranno il Tottenham il 25 luglio e gli attuali campioni d'Italia troveranno di nuovo il Barcellona (22 luglio) tre mesi dopo il doppio confronto di Champions.