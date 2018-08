International Champions Cup, Manchester United-Real Madrid 2-1

Il Manchester United si rialza nell'International Champions Cup dopo il 4-1 incassato contro il Liverpool. A Miami, sul terreno dell'Hard Rock stadium, i Red Devils hanno battuto 2-1 il Real Madrid del nuovo tecnico Julen Lopetegui, alla prima uscita stagionale.



I Diavoli Rossi nel primo tempo si sono portati sul 2-0, grazie alle reti del cileno Alexis Sanchez e dello spagnolo Ander Herrera, che hanno battuto Casilla rispettivamente al 18' e al 27'.



Prima dello scadere, in pieno recupero, Karim Benzema ha ridotto lo svantaggio, superando De Gea. I 'blancos', nella ripresa, fra il 1' e il 34', hanno cambiato ben 11 giocatori mentre Mourinho, che nei giorni scorsi si era lamentato per l'eccessivo impiego delle riserve in questo torneo statunitense, dalla parte opposta ha risposto solo con tre sostituzioni.