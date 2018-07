International Champions Cup, Arsenal-Psg 5-1: sconfitta per Buffon

International Champions Cup ancora amara per il Psg e per Gigi Buffon. I Campioni di Francia, molto rimaneggiati e con in campo molti giovani, dopo il 3-1 contro il Bayern Monaco hanno subìto un'altra pesante sconfitta, 5-1, con l'Arsenal di Emery.



L'ex portiere della Juventus è stato infilato tre volte: nessuna responsabilità sui gol di Ozil (tiro ravvicinato) e Lacazette (destro 'sporco' al volo che si è infiltato all'angolino) mentre sul terzo, dello stesso Lacazette, evidente l'errore nell'uscita. In precedenza l'estremo difrensore 40enne aveva effettuato almeno tre grandi parate su Iwobi, Aubameyang e Mkhitatyan.



Buffon ha lasciato il campo al 73' sostiuito da Cibois, superato da Holding e Nketiah. Di Nkunku il momentaneo pari della squadra di Tuchel.

Lacazette scores his second goal against PSG. 3-1 Arsenal pic.twitter.com/w3cnWsdU1L — Terje (@ArsenalTerje) 28 luglio 2018