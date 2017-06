Inter, Vecchi: "Non serve un miracolo, solo un po' di fiducia"

Stefano Vecchi analizza con lucidità la sconfitta dell'Inter contro il Southampton: "Nel primo tempo la prestazione è stata migliore perché abbiamo concesso pochi errori e ripartivamo bene, nella ripresa invece abbiamo perso palloni decisivi. E poi dovevamo fare più palleggio nella metà campo avversaria, se no corri a vuoto a lungo". Il tecnico nerazzurro commenta così il difficile momento: "La squadra è piena di qualità, va solo trasmessa un po' di fiducia ai ragazzi che si abbattono al primo gol subìto. Non serve un miracolo, niente è impossibile, dobbiamo ripartire". Infine, sulla qualificazione in Europa League ormai sfumata: "Sembra compromessa ma nel calcio tutto può accadere, così come in campionato".



Di tutt'altro umore Paulo Sousa, visibilmente soddisfatto: "Abbiamo mostrato grande qualità del gioco, la maturità che il gruppo sta acquisendo è evidente". Qualche parola sui singoli: "Ilicic è fondamentale per il gioco della Fiorentina, a Kalinic mancava solo un po' di concretezza e sta arrivando. Chiesa? Un ragazzo sul quale puntiamo".