Inter, Vecchi in esclusiva: "Sono pronto e carico"

Il dopo-Frank de Boer è ancora nebuloso in casa Inter, l'unica certezza è che in Europa League contro il Southampton (e molto probabilmente pure contro il Crotone) sarà Stefano Vecchi a sedere sulla panchina nerazzurra. Il tecnico della Primavera è stato momentaneamente promosso e in pochi giorni cercherà comunque di dare tutto, come ha confermato ai nostri microfoni prima della partenza per l'Inghilterra: "Sono pronto e carico. Speriamo di fare una buona gara e dare il meglio possibile" le uniche parole rilasciate ma che lasciano trasparire ottimismo, indispensabile da trasmettere al gruppo in questo momento di caos.



Vecchi, ex centrocampista, è cresciuto nelle giovanili dell'Inter senza mai debuttare in prima squadra. Da allenatore ha guidato Spal, Alto Adige e Carpi ed è diventato tecnico della Primavera dell'Inter nel 2014.

IL PRIMO ALLENAMENTO DI VECCHI