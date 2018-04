Inter, Thohir vende il DC United per 320 milioni di euro

Anche se dalle parti di Appiano Gentile non si vede più come una volta, Erick Thohir è ancora il presidente dell'Inter e detiene il 31% delle quote del club nerazzurro. Ma il tycoon indonesiano è anche il maggiore azionista del DC United, squadra della MLS, anche se a breve questo scenario potrebbe cambiare radicalmente: secondo Bloomberg, infatti, Thohir sta per cedere quel 78% di azioni a una cordata guidata da​l miliardario Patrick Soon-Shiong per una cifra vicina ai 320 milioni di euro.



Potrebbe essere l'inizio del disimpegno, se non nello sport (visto che detiene quote dei Philadelphia 76ers e del Satria Muda nel basket) almeno dal calcio, del presidente nerazzurro: più volte nel corso del tempo si è parlato infatti della possibilità che Zhang Jindong possa arrivare al 100% dell'Inter assorbendo la quota di Thohir o addirittura del ritorno in società di Massimo Moratti proprio con il 31% dell'indonesiano.