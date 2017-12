Inter, Spalletti: "Mi dicono che perdiamo e io mi diverto sui social"

Luciano Spalletti tiene alta l'attenzione anche alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Pordenone. "È importante tutto quello che ci passa davanti - spiega il tecnico dell'Inter -. Devo controllare le certezze che mi debbono dare i miei calciatori, perché fare una brutta partita vorrebbe dire creare un po' di difficoltà al nostro futuro, che passa anche da quelle che saranno le prestazioni di qualche calciatore nuovo che scenderà in campo, perché certamente cambierò qualcosa".



Spalletti svela solo parte della nuova Inter: "Karamoh, Cancelo, Dalbert, Padelli, Ranocchia ed Eder giocano. Poi un paio di situazioni devo ancora pensarci. Sarà una gara tra serpenti, visto che loro sono i ramarri e noi il Biscione. Il discorso è che ci vuole intelligenza nell'andare ad affrontare queste partite. Si presenteranno con un top player che è difficile da affrontare che è la super-motivazione. Ci ho passato la mia vita professionale in quelle categorie e so che spinta danno queste gare. Le coppe nazionali sono pieni di risultati clamorosi. Colucci sa come si fa. Con l'Empoli incontrammo una volta il Milan di Costacurta, Baresi, Albertini, Baggio, Weah. Prendemmo gol da Locatelli, sennò avremmo buttato fuori il Milan"



Spalletti torna anche sulla sua frase sui "gufi" postata sui social: "Quello che ho detto è per sottolineare che ai calciatori non viene dato il giusto merito per la professionalità e il lavoro che hanno sviluppato per questi colori. Io sono pieno di amici che sono tifosi di altre squadre, che siano Milan, Fiorentina, Juventus o Roma. Ogni tanto ci sono contatti sui social che ti scrivono di tutto, tipo 'non ce l'ho con te, voglio che l'Inter perda'. È un gioco".



"La partita con la Juventus non mi ha dato nulla di nuovo. E' come se avessi riguardato una foto che avevo sul telefono. Ha evidenziato le stesse certezze e le stesse difficoltà su cui dobbiamo lavorare duramente per migliorarci, perché quello è il margine per diventare più forti. Dobbiamo assolutamente trovare la soluzione per fare il passo successivo".



"Compatto l'ambiente come Mourinho? Questo accostamento mi mette in imbarazzo, bisogna farla finita. Mi costringe a sottolineare la distanza tra me, che sono qui da due giorni, e chi ha fatto la storia dell'Inter. Non si può avvicinare. Anche Mourinho sa bene che non sta in piedi. Poi il lavoro della squadra io lo debbo difendere, perché quando la vedi da fuori è una cosa, ma dentro entri tutti i giorni in saletta e vedi. I giocatori devono sentire che si lavora in maniera seria e che io sto dalla parte dei calciatori. Ditemi quel che vi pare ma se mi toccate i calciatori vado fuori. Sui social l'ho già detto: è un po' un divertimento. Paolo Belli mi ha mandato dei messaggi sul cellulare perché è tifoso della Juventus. Poi magari senti prima della partita che contro il Chievo non si vincerà, e si tenta il 'colpo gobbo', ma è chiaro che qualche volta va bene e qualche volta male".