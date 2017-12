Inter, Spalletti: "Il derby non è mai una gara qualunque"

"È una partita importantissima. Non esiste nessuna condizione affinché il risultato del derby sia un risultato qualunque'': lo dice il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della sfida con il Milan valida per i quarti di Coppa Italia. ''Noi ci riteniamo pronti per giocare questa partita - aggiunge - dà un accesso a una semifinale ed è chiaro che bisogna dare più di quello che abbiamo individualmente. So che i ragazzi sanno prendersi le responsabilità che chiedo loro".

Probabili formazioni

Milan (4-3-3): 99 G.Donnarumma, 2 Calabria, 19 Bonucci, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez, 79 Kessie, 21 Biglia, 73 Locatelli, 8 Suso, 7 Kalinic, 5 Bonaventura.

(30 Storari, 90 A.Donnarumma, 20 Abate, 29 Paletta, 22 Musacchio, 17 Zapata, 31 Antonelli, 18 Montolivo, 10 Calhanoglu, 9 André Silva, 11 Borini, 63 Cutrone). All.: Gattuso.

Inter (4-2-3-1): 27 Padelli; 7 Cancelo, 37 Skriniar, 13 Ranocchia, 55 Nagatomo; 5 Gagliardini, 11 Vecino; 87 Candreva, 20 Borja Valero, 44 Perisic; 9 Icardi

(1 Handanovic, 46 Berni, 21 Santon, 29 Dalbert, 98 Lombardoni, 10 Joao Mario, 77 Brozovic, 17 Karamoh, 23 Eder, 99 Pinamonti). All.: Spalletti.

A San Siro in 50mila

Attesi circa 50 mila tifosi per il derby di Coppa Italia di domani, mentre sabato 30 dicembre saranno oltre 55 mila i supporter nerazzurri che riempiranno gli spalti di San Siro per caricare l'Inter contro la Lazio, nell'ultima partita del girone d'andata. Le feste non fermano l'entusiasmo degli appassionati di calcio milanesi che, ancora una volta e nonostante gli ultimi risultati deludenti rispondono presente all'appello dei due club. Quest'anno per la prima volta il campionato non si ferma, posticipa la sosta natalizia, una novità che si prospetta un successo almeno per la Milano nel calcio. Il pubblico meneghino è pronto a sfidare il freddo, per sfruttare le vacanze di Natale, caricare rossoneri e nerazzurri e godersi due big match nel giro di una manciata di giorni.