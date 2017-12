Inter, Spalletti: "Abbiamo perso un po' di fiducia e siamo meno convinti"

"Abbiamo perso un po' di fiducia, facciamo le cose meno convinti delle nostre qualità. Dal punto di vista psicologico dobbiamo sterzare, renderci conto che va fatto qualcosa di più". Luciano Spalletti non nasconde il momento complicato dell'Inter, al terzo ko di fila dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia.



Il tecnico nerazzurro a Rai Sport prova a sferzare i giocatori: "Dal punto di vista fisico stanno bene, qualitativamente ci sono. Ma se aspetti che qualcuno risolva la tua causa diventa tutto più difficile. Dobbiamo risolverci le cose da soli, se aspetti che qualcuno lo faccia per te sei nei guai".



"Penso che questa squadra abbia le potenzialità per vincere contro qualsiasi avversario ma bisogna rendersi conto delle capacità e usarle tutte le volte. Perché in alcuni momenti non riusciamo a essere così completi e fornire la nostra prestazione a livello individuale e quindi se manca l'apporto di qualcuno diventa difficile anche a livello di squadra" conclude Spalletti.