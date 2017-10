Inter, Spalletti a Sarri: "Ministro della Difesa? Sono arrivato davanti..."

Il botta e risposta va avanti tra una tv e una sala conferenze. Lo 0-0 di Napoli-Inter non è stato affatto soporifero e, anzi, ha confermato la forza delle squadre che occupano i primi due posti della classifica di Serie A. Ma i due allenatori vogliono dare spettacolo anche fuori dal campo. Così, dopo la battuta di Maurizio Sarri ("Io Ministro dell'Economia? Spalletti potrebbe essere quello della Difesa dopo la partita di stasera"), non si è fatta mancare la replica dell'avversario.



"Io alla Difesa? - dice Spalletti - Non so, chiedete a lui. Se mi dice che mi difendo va bene, ma l'anno scorso sono arrivato davanti a lui quindi qualche volta attacco anche io. Ma non penso che l'abbia detto per questo motivo qui". Il tono è scherzoso e resta tale anche dopo: "Io ieri parlavo seriamente, vista l'età alla quale è arrivato ad allenare a questi livelli". Il riferimento è alla sua battuta di sabato, quando, per elogiare Sarri, aveva spiegato che se avesse continuato a lavorare in banca sarebbe diventato ministro dell'Economia.