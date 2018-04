Inter, Sabatini e i motivi dell'addio: "Non potevo fare il mio calcio"

Dopo alcuni giorni lontano dai riflettori, Walter Sabatini rompe il silenzio e torna a parlare delle sue dimissioni dall'incarico di coordinatore dell'area tecnica di Suning Sports Group, che controlla anche l'Inter: "Ho fatto una scelta dolorosissima perché l'Inter è il massimo dal punto di vista professionale".

"Volevo essere all'altezza e, non essendoci i presupposti, ho preferito ringraziare Suning per l'opportunità - spiega Sabatini in un'intervista a Sky - ma io volevo fare il mio calcio e qui non potevo farlo. Mi devo scusare con i tifosi dell'Inter, quando sono arrivato, ho colto da parte loro un grande senso di fiducia, ma non potendo contraccambiare fino in fondo, per colpa di nessuno, ma per le procedure e per il modo di affrontare la vita del club che non erano affini al mio modo di sviluppare questa attività".

"Non pensavo, a certe condizioni, di poter essere utile a una squadra che merita un lavoro diverso da quello che avrei potuto sviluppare qui - aggiunge Sabatini - "L'Inter ha la forza e la qualità per venirne fuori. Spalletti è una garanzia, il calcio senza un pizzico di follia non si gioca. Lui pone attenzione ma lui vive il calcio come un'arte, è un allenatore veramente importante".

L'ex ds della Roma non dimentica i giallorossi: "La Roma la sento ancora mia, nove undicesimi della squadra li ho acquisiti io. Li seguo con grande affetto e la consapevolezza che potrebbero produrre un risultato leggendario. Me lo auguro"