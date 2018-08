Inter, Rafinha ti beffa: tratta col Betis e "blocca" Joao Mario

Alla fine Rafinha, oltre a essere rimpianto dai tifosi dell'Inter, potrebbe rendersi involontariamente nemico della società: nonostante il gol segnato in Supercoppa di Spagna, al Barcellona resta un "esubero" e così il padre-agente Mazinho sta trattando la cessione del giocatore al Betis, dove sarebbe un punto fermo. Qual è il problema per il nerazzurri? Che il club di Siviglia stava trattando anche Joao Mario e ovviamente l'eventuale arrivo di Rafinha bloccherebbe quello del portoghese, che ricopre più o meno lo stesso ruolo.



Così Joao Mario al momento resta un "peso" nella rosa dell'Inter, perché c'è un ingaggio da pagargli e il valore del giocatore che inevitabilmente cala. Rafinha, arrivato a gennaio l'anno scorso di fatto al posto del portoghese che passò al West Ham, si dimostrò centrocampista di ben altro spessore e domenica contro il Sassuolo, in tanti hanno fatto caso alla sua assenza...