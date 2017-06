Inter, Pioli verso il Jiangsu Suning

Antonio Conte e Diego Pablo Simeone sono i nomi che aleggiano sulla testa di Stefano Pioli che, nonostante l'ottimo lavoro svolto dopo aver ereditato l'Inter allo sbando di de Boer, potrebbe pagare i ko negli scontri diretti con Juventus, Napoli e Roma oltra che l'eliminazione dalla Coppa Italia contro la Lazio. Solo il terzo posto, con relativa qualificazione in Champions League, salverebbe il tecnico nerazzurro dalla mancata riconferma: Suning ha fretta di tornare grande e per questo attorno al club interista girano nomi di peso.



Questo, però, non vuol dire che il gruppo cinese voglia accantonare il buon lavoro di Pioli, apprezzato per come è entrato nel mondo Inter, per la gestione del gruppo e anche per i risultati. Secondo quanto riferisce Tuttosport, Zhang starebbe pensando infatti di offrire al tecnico parmense la panchina di un club "amico" se non addirittura quella dello Jiangsu (oggi allenato dal coreano Yong-Soo Choi che però non solletica il palato dei tifosi): non un contentino ma un premio, anche per impiegare l'anno di contratto residuo che Pioli ha con l'Inter (in scadenza 2018). Resta solo da valutare se l'ex Lazio avrà voglia di un'avventura fuori dall'Europa.