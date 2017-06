Inter, Pioli: "Mai smesso di giocare. Gagliardini? Mi ricorda Tardelli"

Stefano Pioli mantiene la consueta serenità. Dopo una vittoria così altri avrebbero perso la voce, il tecnico dell'Inter ha il solito tono pacato. "È stata una partita bella perché ci sono state tante occasioni - dice dopo il 3-2 al Bologna che vale i quarti di Coppa Italia -. Abbiamo creato tanto, avevamo in mano la partita ma questa è la testimonianza che se perdi la concentrazione rischi di compromettere tutto. Voglio fare i complimenti alla mia squadra perché è riuscita a passare il turno soffrendo, ma non smettendo mai a giocare. Il salto di qualità? Continuare a fare un gol in più dell’avversario, il fatto che chi ci gioca contro mette il piede in area e segna ci insegna che dobbiamo fare ancora meglio".



Qualche parola sui singoli: "Gagliardini è un centrocampista completo, non ha importanza se gioca a due o a tre. Ha senso della posizione, si sa muovere e si sa far trovare smarcato. Gli chiedo di andare avanti e di verticalizzare molto. Ha tutte le qualità per diventare un grande centrocampista. Credo che abbia fatto due ottime prestazioni con Kondogbia, ma abbiamo anche Brozovic che ha fatto benissimo prima della squalifica. Vogliamo avere più soluzioni nella manovra ed essere più verticali possibili. A chi assomiglia Gagliardini? Tra i grandi del passato direi Tardelli, ma è difficile trovare paragoni. Ora torniamo con la testa sul campionato perché il Palermo contro di noi giocherà la partita della vita. Vogliamo continuare a vincere e migliorare la nostra classifica".