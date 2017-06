Inter, Pioli: "Juve? Non ci penso, vogliamo vincere la Coppa Italia"

"Contro la Lazio è una partita da dentro o fuori, in cui il risultato conta molto. Questa competizione è un obiettivo importante per entrambe le squadre. Vogliamo vincere il trofeo, come tutte le grandi squadre": lo dice il tecnico dell'Inter Stefano Pioli, alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia a San Siro contro la sua ex Lazio.

Un avversario che, secondo l'allenatore, "sta facendo un ottimo campionato e che ha sicuramente dei valori". Pioli chiede ai nerazzurri di mettere in campo "il massimo potenziale" e dare "tutto per cercare di vincere". L'ultimo confronto con la Lazio è di un mese fa, vittoria per 3-0 dei nerazzurri. "In questo periodo siamo cresciuti. E' chiaro che le vittorie danno fiducia - conferma Pioli - e su quello dobbiamo insistere. In campionato abbiamo vinto ma soffrendo molto nel primo tempo. Ci vorrà un'Inter precisa tecnicamente e tatticamente".

"Il nostro cammino in campionato dobbiamo sudarcelo gara dopo gara, si finisce il 28 maggio, noi dovremo fare il massimo, poi dipende anche dalle altre squadre. Non abbiamo fatto niente ed è giusto vivere questi momenti con la giusta serenità". "So che a San Siro ci saranno tanti tifosi e questo è un motivo in più per dare il massimo e fare bene", ha concluso il tecnico nerazzurro.