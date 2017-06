Inter, passivo in calo: l'Uefa sorride

Mentre la squadra sta lentamente trovando una sua identità e continuità di risultati, l'Inter vede la luce anche sotto il profilo finanziario. Rispetto a un anno fa, quando il passivo di bilancio consolidato era di 140,9 milioni di euro, quest'anno si prevede di arrivare a un rosso non oltre i 60 milioni nella prossima assemblea degli azionisti. Considerando le spese virtuose (settore giovanile, miglioramento strutture e le multe già pagate) c'è la certezza di chiudere a -30 milioni, come richiesto dall'Uefa quando è stato stilato l'accordo per il Fair Play Finanziario: questo significa che non verranno decurtati proventi dalla prossima Europa League.



Una conferma del piano quinquennale iniziato da Thohir e che, con la nuova proprietà Suning, dovrebbe addirittura consentire il pareggio di bilancio al 30 giugno 2017. Questo grazie anche ai ricavi in crescita, che dovrebbero sfondare i 200 milioni come riporta il Corriere dello Sport. In tal senso Suning sta cercando nuove sponsorizzazioni in Cina e, non a caso, l'Inter potrebbe aprire un paio di uffici proprio in Oriente.

Tornando ai fatti di campo, l'Inter vola a Praga per la seconda giornata di Europa League: de Boer può solo vincere dopo il tracollo interno con l'Hapoel ma contro lo Sparta non ci sarà Marcelo Brozovic. Nonostante il caso sia rientrato, tanto che il croato negli ultimi giorni è tornato in gruppo, il tecnico olandese ha preferito lasciarlo a Milano.



Un po' perché sono le ultime scorie della punizione per il comportamento non adeguato pre-Juventus, un po' perché se Joao Mario non dovesse farcela a recuperare per la sfida di domenica con la Roma, Brozovic sarebbe pedina fondamentale per il centrocampo nerazzurro. E, visto che il numero 77 non scende in campo da due settimane, la permanenza ad Appiano gli sarà utile per rtrovare la giusta forma fisica.



La lista dei convocati per la gara contro lo Sparta Praga

Portieri: 1 Handanovic, 30 Carrizo, 46 Berni

Difensori: 13 Ranocchia, 15 Ansaldi, 24 Murillo, 25 Miranda, 33 D'Ambrosio, 55 Nagatomo, 95 Miangue

Centrocampisti: 5 Melo, 17 Medel, 19 Banega, 27 Gnoukouri, 91 Zonta

Attaccanti: 8 Palacio, 9 Icardi, 23 Eder, 44 Perisic, 87 Candreva.