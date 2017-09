Inter, Miranda sta bene: ci sarà con la Spal

Sospiro di sollievo per Joao Miranda: l'esito degli esami effettuati sul difensore brasiliano ha dato esito negativo, il brasiliano sarà a disposizione di Luciano Spalletti sin da domani e quindi potrà scendere in campo domenica in Inter-Spal.



Miranda si era fatto male con il Brasile: si era scontrato con il proprio portiere Alisson nel match contro l'Ecuador ed era stato costretto a lasciare il campo all'intervallo. Il medico della nazionale verdeoro Rodrigo Lasmar aveva spiegato così le condizioni del centrale: "Non ha mai perso conoscenza, ma aveva vuoti di memoria. Non ricordava il punteggio del match e nemmeno alcune fasi di gioco. In questi casi non vanno corsi rischi ulteriori perché un secondo trauma sarebbe pericoloso".



La prima risonanza aveva già dato esito negativo ma il brasiliano era comunque rientrato in Italia essendo esentato dal match contro la Colombia: ora la conferma ufficiale del club nerazzurro.