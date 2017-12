Inter, la famiglia Zhang vuole la squadra femminile ufficiale

Da questa stagione la Juventus ha una squadra femminile ufficiale che gioca in serie A e ora lo stesso progetto potrebbe essere adottato dall'Inter su diretta volontà della famiglia Zhang.



Come riporta la Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurra si sta iniziando a parlare di questo progetto: l'attuale formazione dell'Asd Femminile Inter Milano (capitano Regina Baresi, figlia dell'ex bandiera interista Giuseppe) gioca nella serie B con la prima squadra e vanta uno dei migliori settori giovanili d'Italia. Era nata dieci anni fa sotto la guida di Elena Tagliabue e l'Inter ha iniziato a seguirla ufficialmente relativamente al settore giovanile, escluse prima squadra e Primavera.



Ma le cose cambieranno presto vista la decisione della famiglia Zhang che ora ha sul tavolo due ipotesi: rinominare l'Asd come Inter a prescindere dalla categoria oppure rilevare il titolo sportivo di una squadra di A e prenderne il posto in campionato, come ha fatto la Juventus.