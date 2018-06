Inter, l'agente di Guarin: "Può tagliarsi l'ingaggio per tornare"

Ci aveva già provato a febbraio, l'appello si ripete a giugno: Fredy Guarin vorrebbe tornare all'Inter. Il centrocampista colombiano, che aveva lasciato i nerazzurri nel 2016 per passare allo Shanghai Shenhua, manda messaggi tramite il suo agente: "Fredy in questi anni in Cina si è mantenuto integro e forte, sia fisicamente che mentalmente. È ancora molto motivato e di fronte ad una chiamata dell’Inter sarebbe sempre pronto".



Nonostante Guarin in Cina guadagni circa 10 milioni di euro, non ci sarebbero comunque problemi economici: "Fredy ha rinnovato il contratto per altri due anni. L’ingaggio non è un problema. Per l’Inter sarebbe assolutamente disposto a tagliarsi lo stipendio". Quindi, dipende solo dai nerazzurri: "Non tutte le cose vanno da sé. Vedremo l’Inter che cosa dirà e farà" le parole a PassioneInter.