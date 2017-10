Inter, infortunio in nazionale per Brozovic: derby a rischio

La Croazia porte cattive notizie alle squadre italiane: oltre all'infortunio di Mandzukic, c'è anche quello di Marcelo Brozovic. Il centrocampista dell'Inter si è fatto male intorno al 20' del match di qualificazione mondiale contro la Finlandia ma è rimasto in campo fino al 54', quando è stato sostituito dal "napoletano" Rog. Sembra sia un affaticamento al polpaccio.



Il ct croato Cacic (poi esonerato, in panchina contro l'Ucraina ci saranno Simunic e Mise) aveva parlato così a fine gara: "Non stava bene già a inizio partita, lo vedevo assente e con problemi nel giocare la palla". La federcalcio croata ha poi confermato l'assenza di Brozovic contro l'Ucraina, tanto che il giocatore tornerà subito in Italia.



Una brutta notizia per Luciano Spalletti nella settimana che porterà al derby: Brozovic è reduce dalla decisiva doppietta di Benenvento e può essere un'arma importante contro il Milan.