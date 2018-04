Inter, il Siviglia osserva Ausilio

Il Siviglia sta preparando una rivoluzione per fine anno: la certezza è che non verrà rinnovato il contratto al ds Oscar Arias (che a inizio stagione aveva sostituito Monchi, passato alla Roma) mentre Vincenzo Montella sembra aver guadagnato una conferma a tempo.



Capitolo allenatore a parte, il club spagnolo sta già cercando un nuovo dirigente per curare il calciomercato e potrebbe fare spesa in Italia, precisamente nell'Inter: tra gli osservati, anche Piero Ausilio.



Gli altri nomi che circolano in queste ore sono Antonio Cordón del Granada, André Geraldes dello Sporting Lisbona e Antonio Fernández del Malaga.