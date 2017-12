Inter, il Benfica scarica Gabigol: "Non stare neanche a tornare"

Non c'è pace per Gabigol. L'avventura dell'attaccante di proprietà dell'Inter al Benfica è già finita, o meglio, non è mai neanche veramente iniziata dato che, secondo quanto scrive il quotidiano portoghese “A Bola”, la società di Lisbona avrebbe comunicato al brasiliano di non tornare ad allenarsi con i compagni dopo le vacanze, autorizzandolo a cercare una nuova squadra. Dopo appena 4 mesi, il Benfica scarica quindi Gabigol, che rischia di chiudere la sua esperienza in Portogallo con appena 106 minuti giocati e zero gol. Gabigol adesso potrebbe decidere di restare in Brasile, dove si trova per le vacanze, per cercare una società che possa dargli più spazio.