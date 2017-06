Inter, Gagliardini non ha lesioni: ce la farà per il derby

Sospiro di sollievo per Roberto Gagliardini e per tutta l'Inter. Il centrocampista, uscito all'intervallo di Inter-Sampdoria, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra confermato dalla radiografia. Gli accertamenti hanno escluso lesioni e - come recita il comunicato nerazzurro - "le condizioni del centrocampista nerazzurro verranno ulteriormente valutate nei prossimi giorni".



Rimane in dubbio la sua disponibilità per la trasferta di Crotone domenica prossima, dovrebbe farcela per il derby di sabato 15 aprile contro il Milan che potrebbe essere decisivo in chiave Europa.

"Rialziamoci subito"