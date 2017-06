Inter, Gabigol segna a Cadice ma la difesa ancora non convince

Nonostante una vittoria e una sconfitta, l'Inter vince il triangolare amichevole a Cadice contro due squadre di terza categoria spagnola e si gode la prima rete di Gabigol. Nel match contro la Linense, i nerazzurri rimontano un doppio svantaggio e trovano la vittoria finale grazie al brasiliano. Contro il Marbella, invece, arriva una sconfitta ai rigori che però regala comunque il trofeo ai nerazzurri per la miglior differenza reti.



Al di là di un impegno che non regala grandi stimoli ai giocatori, il tecnico nerazzurro ritrova anche a inizio 2017 lo stesso grosso difetto della squadra di inizio stagione. I tre gol presi in 90 minuti (visto che le partite erano di 45 minuti) fanno capire che il lavoro sulla retroguardia è ancora da affinare. Ma almeno in casa Inter si può sorridere per il primo squillo di Gabigol che proprio nel finale del primo match trova la rete del successo, scavalcando Godino e poi insaccando. Prima l'avvio shock interista con gli avversari in vantaggio dopo tre minuti grazie a un bel pallonetto di Palomino che sorprende Handanovic fuori dai pali. Il primo pari nerazzurro al 16' con Murillo che, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ribadisce in rete una corta respinta di Godino ma alla mezz'ora gli spagnoli trovano il secondo vantaggio su rigore: fallo di Andreolli e Rubio insacca dagli undici metri. Tra il 36' e il 45' la rimonta decisiva dell'Inter: ancora Murillo (ancora sugli sviluppi da corner) trova il pari, prima del 3-2 di Gabigol.



Nel secondo match squadra rivoluzionata ma stesso ritornello, Marbella in vantaggio dopo sedici minuti con Okoye che tira da fuori area e trova Carrizo impreparato sul suo palo. Il pareggio nel finale di tempo, verticalizzazione di Ansaldi che Perisic insacca di sinistro. Ai rigori errori nerazzurri di Joao Mario (parato), Icardi (alto) fino a quello decisivo di Ranocchia (parato). Inter e Marbella a pari punti ma i nerazzurri portano a casa il trofeo per aver vinto la prima partita entro i 45 minuti e quindi per la differenza reti. Classifica finale: Inter 4, Marbella 4, Linense 1.