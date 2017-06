Inter, Gabigol non illumina al debutto da titolare

Adottato da San Siro sulla fiducia (e i soldi spesi per acquistarlo), frenato a più riprese da Pioli e, nella serata di Coppa Italia, finalmente titolare. I 71 minuti giocati da Gabigol contro il Bologna non hanno lasciato un grosso segno, confermando l'opinione che il tecnico nerazzurro ha dato di lui pubblicamente nelle prime settimane: ha buoni colpi ma deve crescere ancora tanto.



Gabriel Barbosa è stato schierato sulla fascia destra, scelta per consentirgli di accentrarsi e provare assist o conclusione: alla fine sono stati due i tiri provati, di cui uno fuori e un altro parato senza problemi da Da Costa. Sette i dribbling tentati, di cui più sbagliati (4) che riusciti ma nel suo score bisogna contare anche tre palloni recuperati, segno che il lavoro tattico su di lui inizia a dare i suoi frutti. Qualche ricamo di troppo, da concedere senza patemi a un giocatore di fantasia, ma tra questi pure il colpo di tacco lezioso nell'area rossoblù che poi ha iniziato l'azione conclusa dal 2-1 di Dzemaili.



Insomma, un voto che oscilla tra il 5,5 e il 6 che però non ha deluso il popolo interista, pronto ad applaudire ogni volata ed ogni tocco di Gabigol fino alla sostituzione con Candreva. L'inizio non è stato dei più brillanti, non era obbligatorio lo dovesse essere, ma ora l'ex Santos spera di aver convinto Pioli e club a non lasciarlo partire in prestito: la sua voglia di sfondare nell'Inter è pari all'affetto che i tifosi nerazzurri hanno per lui.