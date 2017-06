Inter, de Boer: "Siamo all'inizio di un progetto, serve tempo"

Frank de Boer ha parlato alla vigilia della sfida di Europa League tra Inter e Southampton. "Sappiamo che i risultati non sono buoni ma stiamo cominciano un progetto. Devo conoscere bene la squadra, i giocatori e questo richiede tempo. Ho molta fiducia bella squadra, stiamo migliorando. Ripeto, è solo una questione di tempo anche se dobbiamo migliorare rapidamente. Mi sento come in una corsa di Formula Uno. Sono alla guida di macchina buona, ma c'è la fretta di dover migliorare mentre guido" ha sottolineato il tecnico nerazzurro a proposito del momento negativo dell'Inter, reduce da due sconfitte consecutive in campionato contro Roma e Cagliari e già all'ultima spiaggia sul versante europeo.



Inevitabile non trattare il caso Icardi: "La situazione di domenica non era buona per la squadra, per i tifosi e per la società. In futuro dobbiamo evitare che si ripeta. Non solo Mauro Icardi ma anche la società. Squadra e staff tecnico devono poter rimanere concentrati".

I CONVOCATI DI DE BOER

Portieri: 1 Handanovic, 30 Carrizo, 46 Berni

Difensori: 15 Ansaldi, 21 Santon, 24 Murillo, 25 Miranda, 33 D'Ambrosio, 55 Nagatomo, 94 Yao

Centrocampisti: 17 Medel, 19 Banega, 27 Gnoukouri, 77 Brozovic

Attaccanti: 8 Palacio, 9 Icardi, 23 Eder, 44 Perisic, 87 Candreva