Inter, De Boer: "Oggi contava soprattutto il risultato, Handanovic fantastico"

"Dobbiamo vincere ogni partita e avremo la possibilità di andare avanti, ma devo fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo giocato insieme, compatti. Magari non bene, ma oggi contava solo il risultato". Il tecnico dell'Inter Frank De Boer è soddisfatto dopo la vittoria sul Southampton ma tiene i piedi per terra. Per continuare a sperare nel passaggio del turno in Europa League, i nerazzurri dovranno vincere anche le prossime partite. "Se è un buon inizio per cancellare le pressioni? E' normale che ci sia pressione quando non si vince. Ma siamo nel bel mezzo di un progetto e per ora sono contento. E' importante che giochino per l'Inter e non per me". Anche questa sera, però, l'approccio non è stato dei migliori: "Abbiamo giocato un brutto primo tempo, so che non è stata una grande gara dal punto di vista della qualità, ma contava vincere. Nella ripresa siamo scesi in campo con meno paura e abbiamo vinto con un gol fantastico di Candreva e giocato con il cuore. L'espulsione di Brozovic ci ha messo in difficoltà ma siamo stati bravi e disciplinati". Elogi anche per Handanovic che ha salvato l'Inter con interventi da fuoriclasse: "Abbiamo un portiere fantastico".



PAULO SOUSA: "VITTORIA IMPORTANTE PER IL COLLETTIVO E PER GLI ATTACCANTI"

"Questa vittoria è importante per la squadra, per ritrovare fiducia a livello collettivo e poi per gli attaccanti che sono tornati a segnare". Commenta così Paulo Sousa il 3-1 della Fiorentina sul campo dello Slovan Liberec. L'allenatore viola però non ha gradito il calo nella seconda frazione: "Se non teniamo alta l’intensità soffriamo contro chiunque. Il concetto base nostro è sempre lo stesso, essere dominanti con il possesso palla e far girare velocemente il pallone per arrivare in area e segnare. Lo abbiamo fatto a tratti ma dobbiamo farlo molto di più".