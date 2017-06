Inter, de Boer: "Dispiaciuto per i tifosi, abbiamo perso la testa dopo il loro gol"

Frank De Boer non usa giri di parole per commentare il pesante ko dell'Inter contro l'Hapoel Be'er Sheva in Europa League: "Sono dispiaciuto per i tifosi che sono venuti ad assistere alla partita. Dopo il loro primo gol abbiamo perso la testa, come era avvenuto a Pescara". Il tecnico nerazzurro è duro: "Sono arrabbiato, non capisco perchè non riusciamo a rimanere concentrati, i giocatori devono sapere che c'è un'organizzazione di gioco e che può capitare di andare in svantaggio". Domenica a San Siro arriva la Juventus, non l'avversario ideale dopo un simile tonfo: "Sono convinto che se restiamo concentrati possiamo creare occasioni pure contro i bianconeri. Oggi le abbiamo avute e dopo un inizio difficile avevamo il controllo totale del match".