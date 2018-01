Inter Campus torna all'ONU, una delegazione al Palazzo di Vetro

Una delegazione dell'Inter si appresta a tornare al Palazzo di Vetro dopo le esperienze del 2012, 2014 e 2016, quando per la prima volta nella storia un'intera squadra di calcio è stata ospitata presso la sede delle Nazioni Unite.

Inter Campus parteciperà oggi, su invito del Dipartimento di Economia e Affari Sociali, all'evento "Sport as a catalyst for building prosperous and resilient societes" ("Lo sport come catalizzatore per costruire società prospere e resilienti"). Ad introdurre il tema sarà tra gli altri l'Ambasciatore Sebastiano Cardi, Rappresentante Permanente della Missione Italiana all'ONU.

L'obiettivo è quello di sottolineare il ruolo strategico dello sport nelle strategie di sviluppo mondiale e, oltre alla delegazione interista, saranno presenti ad analizzare il tema alcune tra le più alte cariche dell'ONU ed alcuni rappresentanti di diverse grandi aziende del mondo, alcune anche italiane.