Inter, Ausilio e la Coppa Italia: "È il Milan che è poco tranquillo"

Incombe il derby di Coppa Italia: mercoledì 27 dicembre San Siro accenderà le luci per un Milan-Inter che sa di riscatto di sicuro per i rossoneri, chiamati alla rivincita dopo la sconfitta in campionato e in generale dopo una stagione finora quasi disastrosa, soprattutto considerando le aspettative, ma in qualche modo anche per i nerazzurri, visto il primo k.o. arrivato sabato con l'Udinese. Piero Ausilio analizza così la gara che arriverà tra meno di dieci giorni.



"Il derby lascia meno tranquilli di altre partite? Sono loro ad essere poco tranquilli. Indipendentemente dalla gara e dalla squadra avversaria, credo che dietro questa sfida ci sia qualcosa di diverso, c’è una manifestazione che dopo pochissime partite ti può dare un trofeo, e come Inter credo sia il momento di iniziare a portare a casa qualche trofeo. In passato la Coppa Italia è stata di buon auspicio. Essendo un Natale sportivo quello di quest’anno, speriamo di continuare sulla buona strada e di ritrovarci magari a parlare di un’altra sconfitta tra altre 17 gare''.