Insulti all'arbitro di porta: Messi squalificato per 4 giornate

L'Argentina dovrà fare a meno di Leo Messi nelle prossime 4 gare di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. La Pulce è stata infatti squalificata dalla commissione disciplinare della Fifa per aver rivolto espressioni ingiuriose nei confronti dell'arbitro di porta, il brasiliano Ricci, nel corso della sfida contro il Cile ("La concha de tu madre" sarebbe stato l'insulto rivolto all'assistente dell'arbitro).



Il giocatore del Barcellona dovrà anche pagare una multa di 10.000 franchi svizzeri. Il ct Bauza è costretto dunque a rinunciare al fuoriclasse nella gara contro la Bolovia. Messi salterà poi gli incontri contro Uruguay, Venezuela e Perù, per rientrare solo in ottobre nell'ultima gara di qualificazione contro l'Ecuador.



La Federcalcio argentina ha già annunciato, per voce del dirigente Jorge Miadosqui, che presenterà ricorso contro questa squalifica.