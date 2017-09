Insigne, i fratelli insorgono: "Faceva il terzino e giocava da solo"

Lorenzo Insigne era l'uomo più atteso dall'Italia per la partita decisiva contro la Spagna, tanto che in molti avevano temuto la possibilità che Ventura non lo facesse giocare per ragioni tattiche. Il c.t., però, ha schierato titolare l'attaccante del Napoli, ancora una volta ala sinistra di un offensivo 4-2-4 che lo costringeva a ripiegare continuamente in difesa. Risultato? Insigne, come tutti i compagni, ha disputato una delle sue peggiori partite in Nazionale. E dopo le critiche ricevute, ora si "gode" le difese. Quelle dei fratelli e del proprio agente.



"L'Italia è fortissima, ha perso e la colpa l'hanno data a Lorenzo perché aveva la maglia numero dieci. La realtà è che giocava da solo", ha detto Roberto Insigne, fratello di Lorenzo e giocatore del Parma, intervenendo a Radio Crc. "Hanno detto che la numero dieci ormai la danno a tutti (replica a Rivera, n.d.r.), allora io rispondo che di calcio ormai ne parlano tutti. Ho sentito Lorenzo, è passato sopra le critiche, mi ha detto solo che giocherà ancora come sa fare. Adesso pensa al Bologna". Prima di Roberto, anche Antonio (calciatore dilettante) aveva difeso il fratello: "Ma come fa a giocare bene se fa il terzino? Menomale che la tua nazionale è il Napoli di Sarri”, aveva scritto su Facebook.



Sulla stessa lunghezza d'onda Mino Raiola, che aveva attaccato anche Ventura: "Le critiche ad Insigne e la numero 10? Vadano a quel paese. Se la indossa è perché lo merita. La numero 10 non è una maglia diversa dalla 9 o dalla 8, il 10 è solo un numero. Lo stesso Isco che lo abbiamo tanto esaltato, non aveva la numero 10. Gli italiani mascherano le cose: Insigne nel Napoli ogni settimana, anche contro il Real Madrid dove gioca Isco, ha fatto vedere le sue qualità".