Insigne fuori a causa di un labiale durante Svezia-Italia?

Ci sarebbe un labiale dietro all'esclusione di Lorenzo Insigne nella gara di ritorno del playoff mondiale contro la Svezia. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, Ventura non avrebbe affatto gradito il gesto e le parole dell'attaccante una volta entrato in campo nella partita di andata a Solna.



Il giocatore del Napoli aveva allargato le braccia rivolgendosi alla panchina e mostrato tutta la sua incredulità per la posizione da occupare: "Devo giocare al centro (al posto di Verratti ndr)?". Tutto è stato ripreso dalle telecamere e al ct dell'Italia, come detto, questo atteggiamento non sarebbe piaciuto, tanto da spingerlo a lasciare fuori Insigne a San Siro, nonostante la pressione dei senatori e l'indicazione plateale da parte di De Rossi.



Pressione che anzi avrebbe irrigidito ulteriormente Ventura: sul rettangolo verde alla fine sono entrati Belotti, El Shaarawy e Bernarderschi...