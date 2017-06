Inghilterra-Spagna, sfida a colpi di Mannequin Challenge

E' la moda social del momento, il numero degli sportivi che hanno accettato la sfida è interminabile ma Jamie Vardy ha fatto un passo in più portandola a un nuovo livello, anzi in una nuova ambientazione, cioè in campo. Fino ad ora quasi tutte le squadre si erano cimentate nella Mannequin Challenge negli spogliatoi o in palestra, ma l'attaccante dell'Inghilterra l'ha fatta diventare esultanza dopo il gol del 2-0 contro la Spagna. Le Furie Rosse, però, si sono "vendicate" rimontando fino al 2-2 e proponendo la loro versione del tormentone in chiave ironica: c'è chi viene legato stile mummia, chi cerca di rianimare un compagno steso sul lettino, chi fa meditazione, chi scatta selfie, chi sbuca da un baule....

L'ESULTANZA DI VARDY