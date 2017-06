Inghilterra, si allarga lo scandalo: tangenti per 8 manager della Premier

Sam Allardyce potrebbe essere solo la punta dell'iceberg. L'inchiesta del Daily Telegraph si allarga e rischia di travolgere il calcio inglese, già colpito dalla vicenda dell'ex ct della Nazionale, costretto a lasciare dopo il video diffuso dal quotidiano britannico che lo accusava di essersi proposto a finti businessman (in realtà cronisti) come consulente per aggirare le regole della terza proprietà. Sarebbero infatti 8 i manager della Premier League che hanno ricevuto delle tangenti durante le sessioni di mercato, nell’ambito di trasferimenti milionari di calciatori. Coinvolti anche procuratori e agenti. I nomi dei tecnici non sono stati ancora resi noti.



Intanto Allardyce ha rilaciato queste dichiarazioni: "E' stato un grande onore diventare commissario tecnico dell'Inghilterra lo scorso luglio. E sono profondamente dispiaciuto per quanto accaduto. Mi dispiace per aver messo in imbarazzo la Federazione e mi scuso con chiunque si sia sentito offeso dalle mie parole. La gente - ha aggiunto l'allenatore - deve sapere che ho solo cercato di aiutare una persona che conosco da 30 anni e sfortunatamente ho commesso un errore di valutazione per il quale ho pagato le conseguenze".