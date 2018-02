Inghilterra, Shilton ai tifosi: "Incontrarsi o no con Maradona?"

Should @Peter_Shilton meet @DiegoAMaradona 32 years on from the infamous "hand of God" goal? https://t.co/5FguNhwQd6 — BBC News England (@BBCEngland) 2 febbraio 2018

L'errore arbitrale più "famoso" della storia del calcio fa ancora molto discutere anche a distanza di 32 anni. Il gol segnato da Maradona all'Inghilterra passato alla storia come la 'Mano de Dios' che escluse la nazionale dei Tre Leoni dalle semifinali del Mondiale messicano è una ferita ancora aperta per tutti gli inglese e in particolare per l'uomo che l'ha subito, Peter Shilton.

“Secondo voi come dovrei comportarmi? Incontrarlo o no? Che ne pensate?” ha chiesto tramite i social ai propri follower l'allora portiere della selezione inglese quando ha scoperto che Diego Maradona a giugno sarà in Inghilterra.

La domanda, come prevedibile, ha acceso la discussione tra il popolo del web e le risposte sono arrivate in abbondanza. La maggior parte dei tifosi consiglia all'ex portiere di ignorare l'ex Pibe de Oro, ricordando che l'argentino in tutti questi anni non si è mai scusato, ma c'è anche chi lo invita a mettere da parte il rancore.

Shilton dal canto suo non nasconde la propria frustrazione: "È spiacevole essere ricordati per questo quando si ha avuta una carriera di 20 anni e si è partecipato a tre Coppe del Mondo" ha detto alla BBC.

Dopo 32 anni la 'Mano de Dios' fa ancora discutere, ma per fortuna la prossima estate in Russia verrà utilizzata la Var e casi simili non dovrebbero ripetersi. "Dovrebbero", perché Cutrone insegna...