Inghilterra, Rooney ubriaco dopo la vittoria sulla Scozia: "Biascicava"

Wayne Rooney ha alzato il gomito dopo la vittoria dell'Inghilterra sulla Scozia. Fuori dal campo. Secondo quanto riferito dal Sun, l'attaccante della nazionale allenata da Southgate, si è infatti ubriacato al "The Grove Hotel" di Watford. La punta inglese, in compagnia di alcuni compagni e membri della FA, ha bevuto birra e vino e non è passato inosservato anche perchè indossava la tuta dell'Inghilterra.



Alcuni testimoni hanno raccontato nel dettaglio la serata di Rooney: "Aveva un atteggiamento strano, sembrava volesse essere riconosciuto. All'inizio era molto amichevole e disponibile, poi ha iniziato a fare discorsi confusi, a biascicare. Aveva gli occhi e le labbra rosse. A mezzanotte è stato invitato al party privato di un matrimonio e anche lì ha continuato a bere. Verso l'una di notte ha lasciato la sala: non aveva un bell'aspetto".