Inghilterra, Rooney ubriaco: "Barcollava e non riusciva più a parlare"

Nuove rivelazioni su Wayne Rooney, beccato ubriaco dopo Inghilterra-Scozia in un hotel di Watford. Oltre alle foto pubblicate dal Sun, ecco le parole di testimoni oculari sull'attaccante del Manchester United: "E' arrivato a mezzanotte e sembrava tranquillo, poi ha bevuto vino (non a caso il tabloi inglese ha titolato "Wine Rooney", ndr) e birra fino alle 5 e alla fine non riusciva quasi a parlare e barcollava. Il personale dell'albergo non sapeva cosa fare".



Tutte queste voci non fanno che alimentare speculazioni sul futuro di Rooney, già parzialmente accantonato da Mourinho con i Red Devils. Anche la sua carriera in nazionale potrebbe essere finita ma c'è chi si spinge oltre e parla di un potenziale rischio "Gascoigne": "A Wayne sono sempre piaciuti gli alcolici, è normale in una famiglia inglese-irlandese come la sua". Radio mercato parla già di offerte in arrivo da Usa e Cina: il futuro di Rooney sarà lontano dall'Europa?