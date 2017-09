Inghilterra, Rooney lascia la nazionale: "Decisione difficile ma giusta"

Dopo 119 presenze e 53 gol, Wayne Rooney ha scelto di ritirarsi dalla nazionale inglese. L'attaccante dell'Everton lo ha confermato ufficialmente in una nota pubblica: "Ringrazio il ct Southgate per la chiamata ricevuta in questa settimana, mi voleva convocare per le prossime partite contro Malta e Slovacchia ma ci ho pensato a lungo e gli ho detto che preferisco dire addio all'Inghilterra".



Il 32enne, secondo per presenze dietro a Shilton (125) ma miglior marcatore di sempre tra i Tre Leoni davanti a Charlton, continua: "É una decisione difficile che ho preso insieme alla famiglia, al mio allenatore e ai miei amici. Giocare per l'Inghilterra è sempre stato speciale, così come indossarne la fascia di capitano. Ora credo sia il momento di concentrare tutte le energie sull'Everton. Ho un solo rimpianto: non aver vinto un trofeo".



Rooney aveva debuttato a 17 anni in nazionale, era il febbraio 2003 in un'amichevole contro l'Australia mentre la sua ultima partita con i Tre Leoni è stata lo scorso novembre contro la Scozia, un 3-0 valido per le qualificazioni al prossimo Mondiale.

Dreams can come true and playing for @England has been exactly that. Thanks to everyone involved it's been amazing - https://t.co/GfiT7oVCpx — Wayne Rooney (@WayneRooney) 23 agosto 2017