Inghilterra, Port Vale: infortunio shock per Yates

Bruttissimo infortunio per Adam Yates: il difensore del Port Vale, terza serie inglese, si è scontrato con il portiere Sam Hornby nel match giocato venerdì tra le riserve. Yates ha riportato fratture a naso, zigomi e orbite degli occhi e sono proprio questi ultimi a preoccupare: il rischio è che il difensore riporti danni a lungo termine che implicano la vista dall'occhio sinistro. La foto, pubblicata dal Daily Mail, è eloquente.



I due giocatori stavano correndo verso una palla vagante e si sono scontrati, Yates è stato portato subito in ospedale da dove ha rilasciato queste dichiarazioni: "Voglio ringraziare tutto il supporto ricevuto, dopo tanti anni di carriera senza infortuni negli ultimi 18 mesi ho subito due gravi lesioni (aveva perso tutta la scorsa stagione per la rottura di un legamento del ginocchio, ndr) e ora non so se dovrò convivere con questo problema per tutta la mia vita". Così l'allenatore Aspin: "Uno dei peggiori infortuni che abbia mai visto, siamo tutti con lui".