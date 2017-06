Inghilterra, Mou contro Wenger: "Gli spaccherò la faccia"

Non è un segreto che il rapporto tra José Mourinho e Arsene Wenger sia a dir poco pessimo. Una scintilla mai scoccata, che nel gennaio 2014 diventò vera e propria antipatia: il Chelsea (allora allenato da Mou) stava per vendere Mata al Manchester United, prossimo avversario dell'Arsenal. Wenger non la prende bene e il portoghese lo definisce: "specialista in fallimenti". Da quel momento, un escalation di commenti poco carini tra i due sfociati in una recente guerra fredda.



Ma, secondo il giornalista inglese Rob Beasley, lo Special One in privato sarebbe stato più pesante: "Se Wenger critica l'accordo Chelsea-United per Mata, un giorno lo incontrerò fuori da un campo di calcio e gli spaccherò lo faccia". L'episodio pubblico più clamoroso tra i due risale al 5 ottobre 2014, quando Mourinho e Wenger vennero quasi alle mani. Il portoghese avrebbbe raccontato commentato così a Beasley (che ha messo tutto in un libro di prossima uscita): "Wenger chiedeva un’espulsione e stava facendo pressioni sull’arbitro nella mia area tecnica. Così gli ho detto di tornarsene nella sua. Mi ha spinto, io ho spinto lui e gli ho detto: ‘fai così perché sai che qui non posso reagire ma un giorno ti incontrerò per strada, prima o poi"